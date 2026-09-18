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VIDEO: कपूरथला में फर्जी कॉल सेंटर की सूचना में पुलिस की छापेमारी, कंप्यूटर व दस्तावेजों की हो रही जांच

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Fri, 18 Sep 2026 11:04 AM IST Updated Fri, 18 Sep 2026 11:04 AM IST







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लखनऊ के अलीगंज के कपूरथला स्थित रिदया प्लाजा में पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर की सूचना पर छापेमारी की है। मौके पर पुलिस के साथ साइबर क्राइम सेल की टीम भी मौजूद है। यहां पर सुबह 7 बजे से अलीगंज पुलिस और साइबर क्राइम की टीम लगातार पड़ताल कर रही है। पुलिस कॉल सेंटर के अंदर रखे कंप्यूटर और दस्तावेज खंगाल रही है। ... और पढ़ें

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