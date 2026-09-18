लखनऊ: फर्जी कॉल सेंटर की सूचना पर पुलिस ने की छापेमारी, जांच पड़ताल जारी

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सुबह 7 बजे से अलीगंज पुलिस और साइबर क्राइम की टीम जांच पड़ताल कर जांच कर रही है।



पुलिस कॉल सेंटर के अंदर रखे कंप्यूटर और दस्तावेज खंगाल रही है।



सुबह 7 बजे से अलीगंज पुलिस और साइबर क्राइम की टीम जांच पड़ताल कर जांच कर रही है।पुलिस कॉल सेंटर के अंदर रखे कंप्यूटर और दस्तावेज खंगाल रही है।

लखनऊ में अलीगंज के कपूरथला स्थित रिधया प्लाजा में फर्जी कॉल सेंटर की सूचना पर पुलिस की टीम ने छापेमारी की है। इस दौरान पुलिस के साथ साइबर क्राइम सेल की टीम भी मौजूद रही।