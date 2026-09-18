यूपी: सुल्तानपुर में परियोजना निदेशक निलंबित, शासन की छवि धूमिल करने सहित गंभीर आरोप

सुल्तानपुर के जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक अशोक कुमार सिंह को निलंबित कर दिया गया है। उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई भी होगी। यह कार्रवाई डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के निर्देश पर की गई है।

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निलंबन के दौरान वह ग्राम्य विकास आयुक्त कार्यालय से संबद्ध रहेंगे। शासन के मुताबिक अशोक कुमार सिंह पर अधीनस्थ कर्मियों के साथ शासन की छवि धूमिल करने, निर्देशों की अवहेलना, शासकीय आपत्तिजनक आचरण, पद की गरिमा के विपरीत आचरण, अनुशासनहीनता और पदीय दायित्वों का निर्वहन नहीं करने का आरोप है।उनका यह कृत्य उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली का उल्लंघन है। प्रकरण की विस्तृत जांच के लिए उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही शुरू की गई है।