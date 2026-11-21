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Video: इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में मेधावियों को मिले मेडल

Akash Dwivedi

Updated Sat, 21 Nov 2026 03:03 PM IST Updated Sat, 21 Nov 2026 03:03 PM IST







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कुर्सी रोड स्थित इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में आयोजित दीक्षांत समारोह में कुलपति वसीम अख्तर और पद्मश्री प्रोफेसर दिनेश सिंह छात्र-छात्राओं को मेडल प्रदान करते हुए। समारोह के बाद मेडल प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के साथ अतिथियों ने समूह फोटो भी खिंचवाई। ... और पढ़ें

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