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Video: पीएम के दौरे को लेकर कामता चौराहे पर बैरिकेडिंग, भारी वाहनों की आवाजाही रोकी

Akash Dwivedi

Updated Sat, 21 Nov 2026 03:01 PM IST Updated Sat, 21 Nov 2026 03:01 PM IST







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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान आगमन को लेकर कामता चौराहे पर सुरक्षा व्यवस्था के तहत बैरिकेडिंग की गई है। भारी वाहनों को शहीद पथ पर जाने से रोका जा रहा है। यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए पुलिसकर्मी भी तैनात हैं। ... और पढ़ें

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