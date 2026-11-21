{"_id":"6b01655be8d615c48500567e","slug":"video-video-etabyataka-ka-saha-isatamal-ka-lkara-nakal-jaganprkata-ral-2026-11-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: एंटीबायोटिक के सही इस्तेमाल को लेकर निकाली जागरूकता रैली","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Video: एंटीबायोटिक के सही इस्तेमाल को लेकर निकाली जागरूकता रैली

Akash Dwivedi

Updated Sat, 21 Nov 2026 03:03 PM IST Updated Sat, 21 Nov 2026 03:03 PM IST







Link Copied



गोमती नगर में एंटीबायोटिक दवाओं के सही और सीमित इस्तेमाल का संदेश देते हुए राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के मेडिकल छात्र-छात्राओं ने जागरूकता रैली निकाली। ... और पढ़ें

विज्ञापन