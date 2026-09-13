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VIDEO: हमसफर चुनने को एकत्र हुए वरिष्ठजन, और नौकरी और पेंशन की दी जानकारी

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Sun, 13 Sep 2026 01:57 PM IST Updated Sun, 13 Sep 2026 01:57 PM IST







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ढलती उम्र में अकेले रह रहे वरिष्ठजन रविवार को पारा क्षेत्र के एक बरातघर में जीवन की दूसरी पारी में जीवनसाथी चुनने के लिए एकत्र हुए। अलग-अलग जिलों से आए लोगों ने अपनी नौकरी, पेंशन पर अन्य जानकारी साझा की। ... और पढ़ें

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