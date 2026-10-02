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Video: हजरतगंज में सपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग
हजरतगंज चौराहे पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर धरना-प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त से पद से इस्तीफा देने की मांग उठाई।
सपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं होती, तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया और उन्हें ईको गार्डन भेज दिया।
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