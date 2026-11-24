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Video: गुरु नानक देव जी के 557वें प्रकाश पर्व पर लखनऊ में विशेष आयोजन, शामिल हुए सीएम योगी

Akash Dwivedi

Updated Tue, 24 Nov 2026 12:36 PM IST Updated Tue, 24 Nov 2026 12:36 PM IST







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सिख धर्म के संस्थापक एवं प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी के 557वें प्रकाश पर्व (जन्मदिवस) के अवसर पर राजधानी के डीएवी पीजी कॉलेज में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। कार्यक्रम में प्रकाश पर्व के अवसर पर श्रद्धालुओं ने गुरु नानक देव जी को नमन किया। ... और पढ़ें

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