{"_id":"6ac607419faa8ac5e9094262","slug":"video-video-gamata-nagara-ravara-farata-jalmagana-kada-jana-ma-dab-jhal-2026-10-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: गोमती नगर रिवर फ्रंट जलमग्न, किड जोन में डूबे झूले","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गोमती नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से गोमती नगर रिवर फ्रंट का एक बड़ा हिस्सा पानी में डूब गया है। नदी का पानी तटबंध पार कर निचले इलाकों तक पहुंच गया है, जिससे किड ज़ोन (Kid Zone) पूरी तरह जलमग्न हो गया। पार्क में लगे बच्चों के झूले और खेलने के उपकरण भी पानी में डूब गए हैं। जलभराव और खतरे को देखते हुए प्रशासन ने फिलहाल पर्यटकों की आवाजाही रोक दी है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है।

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