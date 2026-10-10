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VIDEO: फैजुल्लागंज में हर तरफ पानी ही पानी, घरों में कैद लोगों तक पहुंचाई जा रही राहत सामग्री

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Sat, 10 Oct 2026 03:34 PM IST Updated Sat, 10 Oct 2026 03:34 PM IST







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फैजुल्लागंज में बाढ़ के पानी का जलस्तर कम तो हुआ वैसे ही है तस्वीरों में दूर तक पानी ही पानी दिख रहा है बाढ़ के कारण घरों में फंसे लोगों के घर तक प्रशासन द्वारा राशन पहुंचाया जा रहा है। ... और पढ़ें

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