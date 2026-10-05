{"_id":"6ac3ab4e05e81a821a0ffbd1","slug":"video-video-esajapajaaaii-ma-shava-ka-jamana-para-patakana-ka-aarapa-sara-sa-nakal-khana-2026-10-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: एसजीपीजीआई में शव को जमीन पर पटकने का आरोप, सिर से निकला खून","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

एसजीपीजीआई में सोमवार को एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए। अंसल निवासी 57 वर्षीय विजय वर्मा की तबीयत बिगड़ने पर उनके जीजा राजकुमार उन्हें सुबह एसजीपीजीआई लेकर पहुंचे थे। परिजनों के मुताबिक, विजय वर्मा को अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती नहीं किया गया। काफी देर तक वह एंबुलेंस में ही रहे। आरोप है कि बाद में उनकी मौत हो गई, लेकिन शव को एंबुलेंस से ले जाने की अनुमति भी नहीं दी गई। मृतक के जीजा राजकुमार का आरोप है कि इसी दौरान अस्पताल के कुछ कर्मचारियों ने शव को जमीन पर पटक दिया। इससे विजय वर्मा के सिर में चोट लग गई और खून निकलने लगा। घटना के बाद परिजनों में आक्रोश फैल गया।

... और पढ़ें