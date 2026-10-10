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VIDEO: छात्राओं को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई, अन्य सभी व्यसनों से दूर रहने का लिया संकल्प

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Sat, 10 Oct 2026 03:40 PM IST Updated Sat, 10 Oct 2026 03:40 PM IST







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जवाहरलाल नेहरू इंटर कॉलेज बहरौली में प्रधानाचार्य अनिल कुमार वर्मा द्वारा छात्राओं को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई एवं सभी विद्यार्थियों को नशे व अन्य व्यसनों से दूर रहने का संकल्प दिलाया गया। ... और पढ़ें

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