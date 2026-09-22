Video: छात्र संघ बहाली की मांग को लेकर लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रदर्शन, गेट बंद होने पर नाराजगी

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लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र संघ की बहाली की मांग को लेकर छात्रों ने कुलपति कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि वे विश्वविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे थे, लेकिन कुलपति कार्यालय का गेट बंद कर दिया गया। इसके बाद छात्रों ने गेट के बाहर ही प्रदर्शन शुरू कर दिया और छात्र संघ की बहाली की मांग उठाई। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कहा कि वे अपनी मांगों को विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने शांतिपूर्वक रखना चाहते थे और इसी उद्देश्य से ज्ञापन देने पहुंचे थे। गेट बंद होने के कारण उन्हें कार्यालय के अंदर प्रवेश नहीं मिल सका। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से उनकी मांग सुनने और ज्ञापन लेने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कुलपति कार्यालय के बाहर छात्रों की भीड़ जुटी रही और परिसर में गहमागहमी का माहौल बना रहा।

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