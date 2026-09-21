Video: छात्रों के धरने के बीच पहुंचीं कुलसचिव भावना मिश्रा, कुलपति को बुलाने की मांग पर अड़े छात्र

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धरना-प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत करने के लिए कुलसचिव भावना मिश्रा मौके पर पहुंचीं। उन्होंने छात्रों की समस्याएं सुनने का प्रयास किया। हालांकि, छात्र कुलपति को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े रहे। छात्रों का कहना था कि वे अपनी समस्याएं सीधे कुलपति के सामने रखना चाहते हैं। कुलपति के पहुंचने की मांग को लेकर छात्रों और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच बातचीत का दौर जारी रहा। इस दौरान धरना स्थल पर गहमागहमी का माहौल बना रहा।

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