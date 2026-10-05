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Video: भारत-वेस्टइंडीज टी-20 से पहले नेट पर अभ्यास करते वैभव सूर्यवंशी
इकाना स्टेडियम में मंगलवार को भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाले टी20 मुकाबले से पहले भारतीय टीम के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी नेट्स पर जमकर अभ्यास करते नजर आए। उन्होंने बल्लेबाजी के दौरान कई शॉट लगाए और मैच से पहले अपनी तैयारियों को परखा।
मुकाबले को लेकर भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने अभ्यास सत्र में बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग पर ध्यान दिया। इकाना में होने वाले मुकाबले को लेकर क्रिकेट प्रशंसकों में भी खासा उत्साह है।
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