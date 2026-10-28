Video: बी-पैक्स कर्मचारियों का धरना छठवें दिन भी जारी, वेतन और सुविधाओं की मांग पर अड़े

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राजधानी के इको गार्डन में साधन समिति सचिव परिषद, उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में बी-पैक्स (PACS) कर्मचारियों का नियमित वेतन और अन्य सुविधाओं की मांग को लेकर धरना छठवें दिन भी जारी रहा। प्रदेशभर में कर्मचारियों की हड़ताल के चलते खाद वितरण और धान खरीद का काम प्रभावित हो रहा है। इससे किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। धरने पर बैठे कर्मचारियों की मांग है कि उनका नियमित वेतन सुनिश्चित किया जाए और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। कर्मचारियों का कहना है कि वे लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है।

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