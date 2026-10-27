लखनऊ: भाजपा के उमेश द्विवेदी लगातार तीसरी बार जीते, पांचवें चक्र में सपा की कांति सिंह 10385 मतों से आगे

लखनऊ खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना के पांचवें चक्र में सपा प्रत्याशी कांति सिंह ने भाजपा प्रत्याशी ई. अवनीश कुमार सिंह पर 10385 मतों की बढ़त बना रखी है। पांचवें चक्र तक कांति सिंह को 32228 मत मिले हैं, जबकि भाजपा प्रत्याशी अवनीश कुमार सिंह के पक्ष में 21843 मत पड़े हैं।मतगणना के इस चरण में दोनों प्रमुख प्रत्याशियों के बीच मतों का अंतर 10 हजार से अधिक हो गया है। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना के दौरान प्रत्याशियों और उनके समर्थकों की निगाहें चक्रवार परिणाम पर टिकी हैं। अभी आगे की गणना के आंकड़ों का इंतजार है।

मेरठ स्नातक क्षेत्र: दिनेश कुमार गोयल — भारतीय जनता पार्टीलखनऊ शिक्षक क्षेत्र: उमेश द्विवेदी — भारतीय जनता पार्टीवाराणसी शिक्षक क्षेत्र: लाल बिहारी यादव — समाजवादी पार्टीआगरा शिक्षक क्षेत्र: डॉ. आकाश अग्रवाल — समाजवादी पार्टीमेरठ शिक्षक क्षेत्र: श्रीचंद शर्मा — भारतीय जनता पार्टीबरेली-मुरादाबाद शिक्षक क्षेत्र: डॉ. हरि सिंह ढिल्लों — भारतीय जनता पार्टी

उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 में अब तक छह उम्मीदवारों को विजयी घोषित किया गया है। इनमें एक स्नातक क्षेत्र और पांच शिक्षक क्षेत्र के प्रत्याशी शामिल हैं। घोषित परिणामों में भारतीय जनता पार्टी के चार और समाजवादी पार्टी के दो उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है।

शिक्षक एमएलसी चुनाव में भाजपा प्रत्याशी उमेश द्विवेदी ने जीत दर्ज की है। खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना के पहले चक्र के बाद भाजपा प्रत्याशी उमेश द्विवेदी ने 7,189 मतों के साथ बड़ी बढ़त बनाई थी। सपा प्रत्याशी सुशील कुमार को 3,537 मत मिले थे। दोनों प्रत्याशियों के बीच 3,652 मतों का अंतर दर्ज किया गया। देर रात तक मतगणना जारी रही। किस प्रत्याशी को कितने वोट मिले। अभी यह साफ नहीं हो सका है।चुनाव में कुल 13 प्रत्याशियों ने किस्मत आजमाई। भाजपा और सपा प्रत्याशियों के बीच मुकाबले पर विशेष नजर रही। उमेश द्विवेदी की बढ़त से भाजपा समर्थक उत्साहित दिखे। वहीं, सपा प्रत्याशी सुशील कुमार दूसरे और सोहन लाल वर्मा तीसरे स्थान पर रहे। पहले चक्र की गणना के बाद ही उमेश द्विवेदी ने प्रतिद्वंद्वी पर बड़ी बढ़त बना ली थी। इसके बाद से ही चुनाव परिणाम को लेकर शिक्षकों और राजनीतिक दलों के समर्थकों की निगाहें मतगणना पर टिकी रहीं।शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम के बीच स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना अभी शुरू नहीं हो सकी है। यहां फिलहाल मतपेटियों से मतपत्र निकालने और उन्हें व्यवस्थित कर बंडल तैयार किए जाने के बाद ही मतगणना शुरू हो सकेगी।

लखनऊ शिक्षक खंड में भाजपा के उमेश द्विवेदी लगातार तीसरी बार जीते गए हैं। यहां पर नंबर दो सपा के सुशील कुमार रहे।

10:37 PM, 27-Oct-2026

मतगणना स्थल पर भाजपा-सपा समर्थकों में नोकझोंक, हंगामा





रमाबाई आंबेडकर रैली स्थल पर मंगलवार रात करीब 10 बजे भाजपा प्रत्याशी के कुछ समर्थकों के मतगणना स्थल में जाने की कोशिश पर हंगामा हो गया। वहां मौजूद सपा प्रत्याशियों के समर्थकों ने विरोध करते हुए आरोप लगाया कि पुलिसकर्मी बिना पास की जांच किए भाजपा कार्यकर्ताओं को अंदर जाने दे रहे हैं। इस दौरान गेट पर शोर-शराबा होने से कुछ देर अफरा-तफरी का माहौल रहा। इसके अलावा मतगणना स्थल पर स्नातक क्षेत्र के सात नंबर टेबल पर वोट की गिनती के दौरान भी सपा और भाजपा समर्थकों में हल्की नोक झोंक हुई। सूचना पर पुलिस के अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को शांत कराया। इसके बाद गेट पर तैनात पुलिसकर्मियों ने जांच के बाद ही लोगों को अंदर जाने दिया।

विज्ञापन

विज्ञापन

09:44 PM, 27-Oct-2026 लखनऊ खंड शिक्षक के पहले राउंड में प्राप्त मतों का ब्योरा 1. उमेश द्विवेदी: 7189

2. सुशील कुमार (सपा): 3537

3. आशीष कुमार सिंह: 142

4. जगजीवन प्रसाद शुक्ला: 760

5. जितेन्द्र नाथ मिश्र: 30

6. दीन दयाल गुप्ता: 19

7. देवेन्द्र कुमार सिंह: 94

8. धीरन्द्र सिंह: 97

9. डॉ. रवीन्द्र कुमार त्रिपाठी: 23

10. शाह आलम खान 'राणा': 128

11. सुशील कुमार (निर्दलीय): 58

12. सोहन लाल वर्मा: 938

13. श्रवण कुमार त्रिपाठी: 21



1. उमेश द्विवेदी: 71892. सुशील कुमार (सपा): 35373. आशीष कुमार सिंह: 1424. जगजीवन प्रसाद शुक्ला: 7605. जितेन्द्र नाथ मिश्र: 306. दीन दयाल गुप्ता: 197. देवेन्द्र कुमार सिंह: 948. धीरन्द्र सिंह: 979. डॉ. रवीन्द्र कुमार त्रिपाठी: 2310. शाह आलम खान 'राणा': 12811. सुशील कुमार (निर्दलीय): 5812. सोहन लाल वर्मा: 93813. श्रवण कुमार त्रिपाठी: 21

07:43 PM, 27-Oct-2026 पहले राउंड में भाजपा प्रत्याशी को करीब 50 फीसदी वोट मिलने का दावा रमाबाई आंबेडकर रैली स्थल पर लखनऊ खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना के पहले राउंड का काम पूरा हो गया है। इसके तहत 14 टेबलों पर करीब 14 हजार मतों की गिनती हुई। हालांकि, प्रशासन की ओर से अभी तक इसकी अधिकृत घोषणा नहीं की गई है। पहले राउंड की गिनती के बाद बाहर आए प्रत्याशियों और उनके एजेंटों के मुताबिक, भाजपा प्रत्याशी उमेश द्विवेदी को करीब 50 फीसदी वोट मिले हैं। सपा प्रत्याशी सुशील कुमार दूसरे नंबर पर बताए जा रहे हैं।



तीसरे स्थान के लिए निर्दलीय प्रत्याशी सोहनलाल और जगजीवन के बीच मुकाबला बताया जा रहा है। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में कुल 13 प्रत्याशी मैदान में हैं। मतगणना के शुरुआती रुझानों की आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है।



वहीं, लखनऊ खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना के पहले राउंड का काम पूरा नहीं हो सका है। इस कारण वहां के रुझान अभी सामने नहीं आए हैं। स्नातक सीट पर कुल 16 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें भाजपा के अवनीश कुमार सिंह और सपा की कांति सिंह प्रमुख प्रत्याशी हैं।

07:20 PM, 27-Oct-2026 शुरुआती रुझान में भाजपा आगे लखनऊ में चल रही शिक्षक निर्वाचक वोटों की गिनती में शुरुआती रुझान के अनुसार भाजपा प्रत्याशी उमेश द्विवेदी आगे चल रहे हैं। वह अपने निकटतम प्रत्याशी सपा के संजय सिंह से करीब पांच सौ वोटों से आगे बताए जा रहे हैं।

लखनऊ में चल रही शिक्षक निर्वाचक वोटों की गिनती में शुरुआती रुझान के अनुसार भाजपा प्रत्याशी उमेश द्विवेदी आगे चल रहे हैं। वह अपने निकटतम प्रत्याशी सपा के संजय सिंह से करीब पांच सौ वोटों से आगे बताए जा रहे हैं।