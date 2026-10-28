लखनऊ खंड स्नातक चुनाव: पांचवें चक्र में कांति सिंह 10385 मतों से आगे

लखनऊ। लखनऊ खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना के पांचवें चक्र में सपा प्रत्याशी कांति सिंह ने भाजपा प्रत्याशी ई. अवनीश कुमार सिंह पर 10385 मतों की बढ़त बना रखी है। पांचवें चक्र तक कांति सिंह को 32228 मत मिले हैं, जबकि भाजपा प्रत्याशी अवनीश कुमार सिंह के पक्ष में 21843 मत पड़े हैं।मतगणना के इस चरण में दोनों प्रमुख प्रत्याशियों के बीच मतों का अंतर 10 हजार से अधिक हो गया है। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना के दौरान प्रत्याशियों और उनके समर्थकों की निगाहें चक्रवार परिणाम पर टिकी हैं। अभी आगे की गणना के आंकड़ों का इंतजार है।