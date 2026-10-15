{"_id":"6ad080ba87020b6ef90bdbed","slug":"video-video-12-sal-sa-jamana-para-kabja-hatavana-ka-le-eldae-ka-cakakara-lga-raha-shalthara-sharama-2026-10-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: 12 साल से जमीन पर कब्जा हटवाने के लिए एलडीए के चक्कर लगा रहे शैलेंद्र शर्मा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Video: 12 साल से जमीन पर कब्जा हटवाने के लिए एलडीए के चक्कर लगा रहे शैलेंद्र शर्मा
एलडीए की जनता अदालत में पहुंचे शैलेंद्र शर्मा ने अपनी जमीन पर कथित अवैध कब्जे की शिकायत की। उन्होंने बताया कि बालागंज चौराहे पर उनकी जमीन है, जिस पर एक व्यक्ति ने अवैध रूप से कब्जा कर निर्माण करा लिया है। कब्जा हटवाने के लिए वह पिछले करीब 12 साल से एलडीए के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें न्याय नहीं मिल सका है।
शैलेंद्र शर्मा के मुताबिक, वह कई बार अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं। इसके बावजूद जमीन को कब्जामुक्त कराने की कार्रवाई नहीं हुई। इस बार भी वह अपनी समस्या लेकर जनता अदालत पहुंचे, लेकिन उन्हें फिर आश्वासन देकर लौटा दिया गया। उनका कहना है कि इतने लंबे समय से शिकायत करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।