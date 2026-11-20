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VIDEO: 1090 चौराहे पर बना सेल्फी प्वाइंट, हनुमान जी की गदा के साथ लें सेल्फी

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Fri, 20 Nov 2026 02:41 PM IST Updated Fri, 20 Nov 2026 02:41 PM IST







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लखनऊ के 1090 चौराहे पर हनुमान जी की गदा के साथ सेल्फी प्वाइंट बनाया गया है जिसमें हनुमान चालीसा की पंक्ति लिखी गई है।नगर निगम लखनऊ के सहयोग से नीचे लिखा हुआ है सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। ... और पढ़ें

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