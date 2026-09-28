वीडीओ का नियुक्ति पत्र पाकर खिले युवाओं के चेहरे, सरकार का जताया आभार

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राजधानी लखनऊ में सोमवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने ग्राम पंचायत अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। यूपीएसएसएससी द्वारा आयोजित कराई गई परीक्षा में 1375 युवाओं का चयन हुआ है। नियुक्ति पत्र पाकर सभी के चेहरे खिल उठे। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि हर घर नल की योजना घर घर तक पहुंच रही है। इससे बीमारियों को रोका जा सकता है। इसका यह भी फायदा है कि गांव का ही कोई लड़का प्लंबर बनकर गांव में काम कर सकता है। अपनी ग्राम पंचायत को बेहतर बनाने का आपके पास आइडिया होना चाहिए। आज से 10 साल पहले बिना किसी लेनदेन के नौकरी पाना संभव नहीं था। आप लोगों को बिना पैसे नौकरी मिली है तो आप भी अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाइए।

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