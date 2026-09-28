Video: केशव मौर्य बोले- सपा और इंडी गठबंधन साथ आएं या अलग लड़ें,

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उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि सपा और इंडी गठबंधन भाजपा के विरोधी हैं। वे एक साथ आएं या अलग-अलग चुनाव लड़ें, भाजपा का विजय रथ रुकने वाला नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वर्ष 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा की लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का संकल्प है। उन्होंने हालिया बयानों में भी 2027 में भाजपा की सरकार बनने का दावा किया है।

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