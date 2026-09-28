Video: लखनऊ के एसए अपार्टमेंट में अचानक मची अफरातफरी, 400-500 लोगों को निकाला गया

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लखनऊ में वजीरगंज क्षेत्र स्थित एसए अपार्टमेंट में रविवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब अपार्टमेंट में करीब 400 से 500 लोगों के मौजूद होने की सूचना मिली। अपार्टमेंट को एहतियातन खाली कराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अपार्टमेंट के गिरने की आशंका के चलते सुरक्षा के मद्देनजर लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई। राहत एवं बचाव की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।

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