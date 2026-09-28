यूपी: लखनऊ के एसए अपार्टमेंट में अचानक मची अफरातफरी, पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची, 400-500 लोगों को निकाला गया

सीआई अपार्टमेंट में पिलर में कंपन के बाद दहशत

वजीरगंज स्थित बारूद खाना इलाके में सीआई अपार्टमेंट पांच मंजिला इमारत है। स्थानीय लोगों के मुताबिक, प्रत्येक मंजिल पर करीब पांच फ्लैट हैं। अपार्टमेंट में आसिफ हाशमी तीसरी मंजिल, मसूद जिलानी दूसरी मंजिल और जब्बार पहली मंजिल पर रहते हैं। ज्योति का फ्लैट पहली मंजिल के कॉर्नर पर बताया गया है।



लोगों के अनुसार, सबसे पहले ज्योति के कॉर्नर फ्लैट के पिलर में समस्या आई। इसके बाद पूरी बिल्डिंग के पिलरों में कंपन महसूस हुआ और कई पिलर कमजोर होने की बात सामने आई। अपार्टमेंट में रिजवान, मृदुला, आरिफ और डॉक्टर लोहानी समेत अन्य लोग भी रहते हैं।



स्थानीय लोगों ने बताया कि कुछ समय पहले चौथी मंजिल पर मृदुला चटर्जी के पोर्शन में आग भी लगी थी। रहने वालों का आरोप है कि बिल्डर ने बिल्डिंग के निचले हिस्से में अपना ऑफिस बना रखा है। उनका कहना है कि घटना के बाद ऑफिस में मौजूद लोग मौके से चले गए।