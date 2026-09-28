Video: मायावती ने चंद्रशेखर आजाद पर साधा निशाना, ईवीएम की विश्वसनीयता पर उठाए सवाल

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बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती ने सोमवार को आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद पर निशाना साधते हुए ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि नगीना में चंद्रशेखर का कोई खास जनाधार नहीं था, इसके बावजूद उन्हें ईवीएम में धांधली कर चुनाव जिताया गया। वहीं, 2024 के लोकसभा चुनाव के आधिकारिक परिणामों के अनुसार, चंद्रशेखर आजाद ने नगीना सीट पर 5,12,552 वोट प्राप्त किए थे। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी को 1,51,473 वोटों के अंतर से हराया था। मायावती के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। ईवीएम को लेकर विभिन्न राजनीतिक दल समय-समय पर अपने-अपने दावे और आरोप लगाते रहे हैं। चुनाव आयोग लगातार ईवीएम की सुरक्षा और पारदर्शिता को लेकर अपनी प्रक्रिया स्पष्ट करता रहा है।

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