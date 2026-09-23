सीएम योगी ने लखनऊ में भारत टैक्सी को दिखाई हरी झंडी

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राजधानी लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय सहकारिता एवं नागर विमानन राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोल ने बुधवार को भारत टैक्सी और मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना का शुभारंभ किया। भारत टैक्सी में टैक्सी के साथ दोपहिया और तिपहिया वाहन चालक भी पंजीकरण कराकर जीरो कमीशन पर जुड़ सकेंगे। चालकों को पांच लाख रुपये की सामाजिक सुरक्षा देने की बात कही गई है। फिलहाल लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज में सेवा शुरू की गई है।

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