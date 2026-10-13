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लखनऊ में कल्ली पश्चिम के पंचवटी कॉलोनी के लोगों ने नगर निगम के खिलाफ किया प्रदर्शन

Bhupendra Singh

Updated Tue, 13 Oct 2026 11:56 AM IST Updated Tue, 13 Oct 2026 11:56 AM IST

लखनऊ में तेलीबाग क्षेत्र के कल्ली पश्चिम के पंचवटी कॉलोनी के लोगों ने नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों का कहना था कि पंचवटी कॉलोनी को जाने वाली सड़क जर्जर है, जगह-जगह गड्ढे हैं। नालियों के पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है। गंदगी बदबू के चलते बीमारी फैल रही है। ... और पढ़ें

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