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लखनऊ के वजीरगंज में बारूदखाना स्थित एस ए अपार्टमेंट का पिलर हुआ जर्जर

Digvijay Singh

Updated Tue, 29 Sep 2026 01:40 AM IST Updated Tue, 29 Sep 2026 01:40 AM IST







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वजीरगंज के बारूदखाना स्थित एस ए अपार्टमेंट का पिलर हुआ जर्जर तो एलडीए की ओर से इमारत की जैक लगाकर कराई जा रही मरम्मत।

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