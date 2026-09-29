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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   pillar of SA Apartment located at Barudkhana in Wazirganj Lucknow has become dilapidated

लखनऊ के वजीरगंज में बारूदखाना स्थित एस ए अपार्टमेंट का पिलर हुआ जर्जर

Tue, 29 Sep 2026 01:40 AM IST
Digvijay Singh
Digvijay Singh Digvijay Singh
Updated Tue, 29 Sep 2026 01:40 AM IST
pillar of SA Apartment located at Barudkhana in Wazirganj Lucknow has become dilapidated
वजीरगंज के बारूदखाना स्थित एस ए अपार्टमेंट का पिलर हुआ जर्जर तो एलडीए की ओर से इमारत की जैक लगाकर कराई जा रही मरम्मत।
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