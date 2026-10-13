{"_id":"6acdbcc08ef19095ea096efe","slug":"video-people-queued-up-for-rations-from-6-am-in-lucknow-allegations-of-receiving-insufficient-grain-also-raised-2026-10-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"लखनऊ में राशन के लिए सुबह छह बजे से लाइन में लगे लोग, कम अनाज मिलने का भी आरोप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
लखनऊ में राशन के लिए सुबह छह बजे से लाइन में लगे लोग, कम अनाज मिलने का भी आरोप
लखनऊ में सरकारी राशन की दुकान पर अनाज लेने के लिए लोगों को घंटों पहले लाइन में लगना पड़ रहा है। दुकान खुलने का निर्धारित समय सुबह नौ बजे है, लेकिन राशन खत्म होने की आशंका में लोग सुबह छह बजे से पहले ही पहुंचकर कतार में लग जाते हैं। इनमें बुजुर्ग, महिलाएं और अन्य जरूरतमंद लोग शामिल हैं।
राशन लेने पहुंचे कुछ लोगों ने वितरण में गड़बड़ी का आरोप भी लगाया। उनका कहना है कि मोबाइल पर आने वाले मैसेज में जितने राशन का विवरण दिया जाता है, उसके मुकाबले उन्हें कम अनाज मिलता है। लोगों के मुताबिक, यदि तीन यूनिट पर 15 किलो राशन मिलने का मैसेज आता है, तो उन्हें केवल 12 किलो राशन दिया जाता है।
मामले में राशन दुकानदार ने भी अपना पक्ष रखते हुए सफाई दी। हालांकि, राशन वितरण में कथित कमी की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने के लिए मोबाइल पर आए मैसेज, वितरण रिकॉर्ड और लाभार्थियों को दी गई राशन की मात्रा का मिलान जरूरी है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।