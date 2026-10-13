{"_id":"6acdbcc08ef19095ea096efe","slug":"video-people-queued-up-for-rations-from-6-am-in-lucknow-allegations-of-receiving-insufficient-grain-also-raised-2026-10-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"लखनऊ में राशन के लिए सुबह छह बजे से लाइन में लगे लोग, कम अनाज मिलने का भी आरोप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

लखनऊ में सरकारी राशन की दुकान पर अनाज लेने के लिए लोगों को घंटों पहले लाइन में लगना पड़ रहा है। दुकान खुलने का निर्धारित समय सुबह नौ बजे है, लेकिन राशन खत्म होने की आशंका में लोग सुबह छह बजे से पहले ही पहुंचकर कतार में लग जाते हैं। इनमें बुजुर्ग, महिलाएं और अन्य जरूरतमंद लोग शामिल हैं। राशन लेने पहुंचे कुछ लोगों ने वितरण में गड़बड़ी का आरोप भी लगाया। उनका कहना है कि मोबाइल पर आने वाले मैसेज में जितने राशन का विवरण दिया जाता है, उसके मुकाबले उन्हें कम अनाज मिलता है। लोगों के मुताबिक, यदि तीन यूनिट पर 15 किलो राशन मिलने का मैसेज आता है, तो उन्हें केवल 12 किलो राशन दिया जाता है। मामले में राशन दुकानदार ने भी अपना पक्ष रखते हुए सफाई दी। हालांकि, राशन वितरण में कथित कमी की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने के लिए मोबाइल पर आए मैसेज, वितरण रिकॉर्ड और लाभार्थियों को दी गई राशन की मात्रा का मिलान जरूरी है।

... और पढ़ें