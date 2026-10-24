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लखनऊ में राजा राज रघुवर सिंह साहब की 94वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित

Bhupendra Singh

Updated Sat, 24 Oct 2026 06:10 PM IST Updated Sat, 24 Oct 2026 06:10 PM IST







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लखनऊ में लालबाग स्थित झंडी राज पार्क में नगर निगम लखनऊ द्वारा राजा राज रघुवर सिंह साहब की 94वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। सभा एवं छतरी लोकार्पण कार्यक्रम में मेयर सुषमा खर्कवाल भी शामिल हुईं। ... और पढ़ें

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