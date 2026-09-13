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लखनऊ में पूर्व नगर निगम कर्मी का हत्यारोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे

Bhupendra Singh

Updated Sun, 13 Sep 2026 06:51 PM IST Updated Sun, 13 Sep 2026 06:51 PM IST

लखनऊ में फैजुल्लागंज के भरत नगर, इंदलगंज निवासी व पूर्व नगर निगम कर्मी मगन बिहारी तिवारी के हत्यारोपी राजकुमार को मड़ियांव पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह कांशीराम कालोनी, सदर, जनपद खीरी का रहने वाला है। एडीसीपी नॉर्थ नवीन कुमार सिंह ने घटना की जानकारी दी है। ... और पढ़ें

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