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लखनऊ में नर्सिंग स्टूडेंट की मौत पर छात्रों का प्रदर्शन

Bhupendra Singh

Updated Mon, 21 Sep 2026 10:05 AM IST Updated Mon, 21 Sep 2026 10:05 AM IST







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लखनऊ स्थित केजीएमयू के नर्सिंग कॉलेज हॉस्टल में नर्सिंग स्टूडेंट की मौत पर क्वीन मेरी के बगल में छात्रों ने प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि बीमार होने के बावजूद स्टूडेंट को छुट्टी नहीं दी गई थी। ... और पढ़ें

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