Lucknow News: तैयारी पूरी, राज्य स्कूली बॉक्सिंग 23 से

लखनऊ। शिक्षा विभाग की ओर से स्थानीय केडी सिंह बाबू स्टेडियम के बॉक्सिंग एरीना में 23 से 27 सितंबर तक राज्य स्तरीय विद्यालयी बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। मंडल सचिव विश्वजीत पांडे ने इस आयोजन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में बालिका वर्ग की अंडर 17 और अंडर 19 श्रेणियों में लगभग 150 खिलाड़ी भाग लेंगी। बालिका खिलाड़ियों की स्पर्धाएं 23 और 24 सितंबर को आयोजित की जाएंगी। इसके बाद 25 से 27 सितंबर तक बालक वर्ग की बॉक्सिंग प्रतियोगिता होगी। इसमें अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 श्रेणियों के लगभग 300 खिलाड़ी शामिल होंगे। प्रतियोगिता के आयोजन में यूपी बॉक्सिंग एसोसिएशन के 25 निर्णायक मंडल के सदस्य आयोजन को संपन्न कराएंगे। पांच दिनों तक चलने वाली प्रतियोगिता में प्रदर्शन के आधार पर यूपी स्कूली बॉक्सिंग टीम का गठन किया जाएगा, जो राष्ट्रीय विद्यालयीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में पदकों के लिए जोर आजमाइश करेंगे।

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