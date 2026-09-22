Lucknow News: यूपी की अनन्या, शताक्षी और शगुन विजयी

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प्रतियोगिता में सोमवार को हुए उलटफेर भरे मुकाबले में मध्य प्रदेश की गैर वरीयता प्राप्त नव्या ने सातवीं वरीय हरियाणा की दिव्या को 6-4, 6-2 से हराकर उलटफेर किया। ला-मार्टिनियर लॉन टेनिस फैसिलिटी में आयोजित टूर्नामेंट में सोमवार से मुख्य ड्राॅ के मुकाबले शुरू हुए।प्रतियोगिता के एकल वर्ग में तीसरी वरीय अनन्या ने दिल्ली की समायरा को 6-1, 6-4 से शिकस्त दी, जबकि चौथी वरीय यूपी की शताक्षी ने झारखंड की आकर्ति को आसानी से 6-1, 6-1 से हराते हुए दूसरे दौर में प्रवेश किया। इसके अलावा पांचवीं वरीय यूपी की शगुन ने दिल्ली की मानवी को 6-2, 6-3 से हराया, जबकि मिराया अग्रवाल ने गुजरात की दिया केतन को 6-4, 6-1 से मात दी।यूपी की इरम जैदी ने महाराष्ट्र की नमाइरा को 6-1, 6-2 से पराजित किया, जबकि यूपी की सौमित्रा ने यूपी की ही आशी शमशेरी को तीन सेट तक चले मुकाबले में 6-0, 2-6, 6-3 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। प्रतियोगिता के अन्य मुकाबलों में शीर्ष वरीय दिल्ली की लक्ष्मी ने गुजरात की माही राजेश को 6-1, 6-2, असम की ब्रेसना ने महाराष्ट्र की अभिषा को 6-2, 6-0 और असम की आठवीं वरीय स्निग्धा ने तेलंगाना की निधि को 6-0, 6-0 से शिकस्त दी।इसके अलावा राजस्थान की दूसरी वरीय आयुषी ने यूपी की कृति को 6-1, 6-0, दिल्ली की प्रिया ने तमिलनाडु की सहाना को 7-5, 6-2, दिल्ली की रिया ने यूपी की ब्यूटी को 6-2, 6-0, ओडिशा की कृष्णा ने यूपी की ताशी किरण को 6-0, 6-2, छठी वरीय दिल्ली की भूमिका ने दिल्ली की द्युति को 6-2, 6-1 से और बिहार की हंसिका ने पश्चिम बंगाल की श्रेया को 6-1, 6-1 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया।