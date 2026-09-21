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लखनऊ में मॉल एवेन्यू पुल, कैंट और अर्जुनगंज रोड समेत कई जगहों पर लंबा जाम

Bhupendra Singh

Updated Mon, 21 Sep 2026 12:24 PM IST Updated Mon, 21 Sep 2026 12:24 PM IST







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राजधानी लखनऊ में सोमवार को वीआईपी मूवमेंट की वजह से मॉल एवेन्यू पुल, कैंट, कटाई वाला पुल और अर्जुनगंज रोड पर लंबा जाम लगा। इसमें काफी देर तक लोग फंसे रहे। ... और पढ़ें

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