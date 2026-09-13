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लखनऊ में लोहिया संस्थान के स्थापना दिवस पर सीएम योगी ने किया संबोधित

Bhupendra Singh

Updated Sun, 13 Sep 2026 06:28 PM IST Updated Sun, 13 Sep 2026 06:28 PM IST







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राजधानी लखनऊ में रविवार को लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के 6वें स्थापना दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने हिस्सा लिया। इस मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत अन्य लोग मौजूद रहे। ... और पढ़ें

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