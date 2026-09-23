लखनऊ में एलडीए की दो नई आवासीय योजनाएं लॉन्च करेगा, सीएम योगी करेंगे मल्टीस्टोरी अपार्टमेंट का शुभारंभ

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राजधानी में लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) की सीतापुर रोड स्थित नैमिष नगर और आगरा एक्सप्रेसवे के पास वरुण विहार योजना की लॉन्चिंग जल्द होने वाली है। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इसी मौके पर पांच मल्टीस्टोरी योजनाओं का भी शुभारंभ होगा। इनमें पार्क व्यू, लेक व्यू, बागेश्वरी, अदिति और ऐशबाग स्क्वायर अपार्टमेंट शामिल हैं। वरुण और नैमिष नगर में करीब पांच हजार भूखंडों का पंजीकरण खोला जाएगा। आगरा एक्सप्रेसवे स्थित वरुण विहार योजना में जमीन की कीमत करीब 2800 रुपये प्रति वर्ग फीट तय की गई है। सीतापुर रोड स्थित नैमिष नगर की कीमत 3800 रुपये प्रति वर्ग फीट तय की गई है। पंजीकरण ऑनलाइन होगा।

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