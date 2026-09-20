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लखनऊ में अमर उजाला अपराजिता कार्यक्रम को सेवानिवृत्त डीआईजी किरण यादव ने किया संबोधित
लखनऊ में इंदिरानगर के सीएमएस ऑडिटोरियम में अमर उजाला की ओर से अपराजिता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महिलाओं पर बढ़ते तनाव और अवसाद के निवारण विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम को लखनऊ विवि के मनोविज्ञान विभाग की प्रोफेसर मानिनी श्रीवास्तव ने संबोधित किया। मंच पर सेवानिवृत्त डीआईजी महिला एवं बाल सुरक्षा 1090 किरण यादव मौजूद रहीं।
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