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लखनऊ में आबकारी सिपाही भर्ती परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों ने साझा किया अनुभव

Bhupendra Singh

Updated Sun, 20 Sep 2026 01:52 PM IST Updated Sun, 20 Sep 2026 01:52 PM IST







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लखनऊ में चारबाग स्थित बप्पा श्री नारायण वोकेशनल गर्ल्स इंटर कॉलेज में आबकारी सिपाही भर्ती की परीक्षा की सेंटर बनाया गया। यहां परीक्षा सकुशल संपन्न हुई। ... और पढ़ें

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