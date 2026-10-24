कारोबारी शिवा शर्मा हत्याकांड: लखनऊ में आरोपी श्रद्धा दुबे का एक और वीडियो वायरल

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लखनऊ में कारोबारी शिवा शर्मा की हत्या के मामले में आरोपी श्रद्धा दुबे का एक और वीडियो सामने आने की जानकारी है। वायरल बताए जा रहे इस वीडियो में श्रद्धा दुबे के साथ शिवा शर्मा और श्रद्धा की बहन रश्मि भी नजर आ रही हैं। बताया जा रहा है कि यह वीडियो लखनऊ के अवध ग्रीन अपार्टमेंट का है। वीडियो सामने आने के बाद कारोबारी की हत्या से जुड़े मामले में इसकी चर्चा हो रही है। हालांकि, वीडियो कब का है और इसमें दिखाई दे रहे लोगों के बीच क्या बातचीत हुई, इसकी पुष्टि उपलब्ध जानकारी से नहीं हो सकी है। वीडियो की प्रामाणिकता और मामले में इसकी प्रासंगिकता की पुष्टि संबंधित जांच या पुलिस के आधिकारिक बयान से ही हो सकेगी।

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