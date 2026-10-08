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लखनऊ में आईआईआईटी परिसर तक पहुंचा गोमती का पानी, छात्रों के लिए किया गया बंद

Bhupendra Singh

Updated Thu, 08 Oct 2026 12:45 PM IST Updated Thu, 08 Oct 2026 12:45 PM IST







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राजधानी लखनऊ में गोमती का जलस्तर कम नहीं हो रहा है। मस्तीमऊ स्थित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) लखनऊ परिसर में भी बाढ़ का पानी पहुंच गया है। इसकी वजह से संस्थान को कुछ दिन तक छात्रों के लिए बंद कर दिया गया है। ... और पढ़ें

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