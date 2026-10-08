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लखनऊ में पूर्व माध्यमिक विद्यालय तक पहुंचा गोमती के बाढ़ का पानी, कक्ष और परिसर में भरा पानी

Bhupendra Singh

Updated Thu, 08 Oct 2026 01:37 PM IST Updated Thu, 08 Oct 2026 01:37 PM IST







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लखनऊ में फैजुल्लागंज इलाके में बाढ़ का पानी अब पूर्व माध्यमिक विद्यालय, गाजीपुर बलराम तक पहुंच गया है। विद्यालय के कक्षों और पूरे परिसर में पानी भर गया है। स्कूल के सामने का मुख्य रास्ता भी जलमग्न है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मुख्य रास्ते पर पानी भरने से आवागमन भी मुश्किल हो रहा है। ... और पढ़ें

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