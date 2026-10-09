{"_id":"6ac8729fd7909c9b6601e16b","slug":"video-floods-turn-life-into-nightmare-in-lucknow-faizullaganj-insufficient-boats-for-commuting-2026-10-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"लखनऊ के फैजुल्लागंज में बाढ़ से जीवन नरक, पानी में सड़ रही मरी गाय; आने-जाने के लिए नहीं पर्याप्त नाव","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

लखनऊ में फैजुल्लागंज के मिल्लत नगर ढाल पर नाव की कमी से लोग परेशान हैं। उन्हें बाढ़ के पानी से निकलकर कहीं जाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। इधर दो नाव चलाई गई हैं, जो पर्याप्त नहीं है। लोगों का कहना है कि पानी में एक गाय मरी हुई पड़ी है। नगर निगम को सूचना दी गई पर अभी तक कोई भी उसे हटाने के लिए नहीं आया है। बदबू से स्थानीय लोग परेशान है।

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