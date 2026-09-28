वीडीओ के पद पर चयनित हुए 1375 अभ्यर्थी, सीएम योगी से लेने पहुंचे नियुक्ति पत्र; खिले चेहरे

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राजधानी लखनऊ में सोमवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने ग्राम पंचायत अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। यूपीएसएसएसी द्वारा आयोजित कराए गई परीक्षा में 1375 युवाओं/युवतियों का चयन हुआ है। नियुक्ति पत्र लेने को लेकर सभी के चेहरे खिल उठे। कार्यक्रम गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुआ। इसमें विधायक नीरज बोरा, एमएलसी रामचंद्र प्रधान, विधायक अमरेश, विधायक जयदेवी और लखनऊ की मेयर सुषमा खर्कवाल समेत अन्य लोग मौजूद रहे।

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