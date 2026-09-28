बख्शी का तालाब रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन से फिसलकर नीचे गिरा अधेड़, कटकर मौत

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राजधानी लखनऊ से सीतापुर की तरफ जा रही पैसेंजर ट्रेन में बख्शी का तालाब रेलवे स्टेशन पर चढ़ने के दौरान एक अधेड़ व्यक्ति फिसलकर ट्रेन के नीचे आ गए। इससे उनकी ट्रेन से कटकर मौत हो गई। घटना स्थल पर बख्शी का तालाब पुलिस और जीआरपी मौके पर पहुंचे शव को ट्रेन के नीचे से निकाल गया। मृतक की शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। पेसेंजर ट्रेन बख्शी का तालाब रेलवे स्टेशन पर लगभग पौन घंटे से खड़ी है।

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