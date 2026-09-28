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यूपी: सीएम योगी ने 1035 वीडीओ को सौंपे नियुक्ति पत्र; बोले- 10 साल पहले बिना पैसे नौकरी पाना संभव नहीं था

Mon, 28 Sep 2026 11:59 AM IST
Bhupendra Singh अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: Bhupendra Singh Updated Mon, 28 Sep 2026 11:59 AM IST
सार

वीडीओ के पद पर चयनित 1375 अभ्यर्थियों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र सौंपे। सरकारी नौकरी का सपना साकार हुआ तो सभी के चेहरे खिल उठे। आगे पढ़ें विस्तार से...

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1,375 Candidates selected VDOs in UP CM Yogi handed over appointment letters
सीएम योगी आदित्यनाथ - फोटो : @myogiadityanath X handle

विस्तार
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राजधानी लखनऊ में सोमवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने ग्राम पंचायत अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। यूपीएसएसएससी द्वारा आयोजित कराई गई परीक्षा में 1375 युवाओं का चयन हुआ है। नियुक्ति पत्र पाकर सभी के चेहरे खिल उठे।

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कार्यक्रम गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुआ। इसमें मंत्री ओम प्रकाश राजभर, मंत्री सूर्य प्रताप शाही, विधायक नीरज बोरा, एमएलसी रामचंद्र प्रधान, विधायक अमरेश, विधायक जयदेवी, महेंद्र सिंह और लखनऊ की मेयर सुषमा खर्कवाल समेत अन्य लोग मौजूद रहे।

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1,375 Candidates selected VDOs in UP CM Yogi handed over appointment letters
चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देते सीएम योगी। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी।

ग्राम पंचायत को बेहतर बनाने का आइडिया रखें

इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि हर घर नल की योजना घर घर तक पहुंच रही है। इससे बीमारियों को रोका जा सकता है। इसका यह भी फायदा है कि गांव का ही कोई लड़का प्लंबर बनकर गांव में काम कर सकता है। अपनी ग्राम पंचायत को बेहतर बनाने का आपके पास आइडिया होना चाहिए। आज से 10 साल पहले बिना किसी लेनदेन के नौकरी पाना संभव नहीं था। आप लोगों को बिना पैसे नौकरी मिली है तो आप भी अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाइए। 
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पंचायती राज मंत्री ओपी राजभर - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी।

गांवों में सक्रिय रूप से संचालित किए जा रहे ग्राम सचिवालय

इस मौके पर पंचायती राज मंत्री ओपी राजभर ने कहा कि प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्थापित ग्राम सचिवालय सक्रिय रूप से संचालित किए जा रहे हैं। ग्राम सचिवालयों में बिजली, इंटरनेट, कंप्यूटर और संबंधित उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि पंचायतें बदलते दौर के अनुरूप पंचायती विजन-2047 का हिस्सा बन सकें।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में पंचायतों में तालाबों के पट्टों से अर्जित होने वाले राजस्व में पंचायत के अंश को संबंधित ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित करने की बड़ी कार्रवाई की जा रही है। इससे ग्राम पंचायतों को बड़ी धनराशि उपलब्ध हो रही है। विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब गांव आत्मनिर्भर होंगे। 
 
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मंत्री ने बताया कि कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से विभिन्न सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी से पंचायतों में करीब 4.27 करोड़ रुपये की आय का सृजन हुआ है। अभी भी विभाग के सामने 16वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप पंचायतों को विकसित करने, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पॉलिसी लागू करने और कल्याणकारी योजनाओं का जमीनी स्तर पर प्रचार-प्रसार करने की दिशा में काम करने की जरूरत है।

बोले- बिना पैसे के मिल रही नौजवानों को नौकरी

ओपी राजभर ने प्रदेश में सरकारी भर्तियों को लेकर पिछली और मौजूदा सरकार की तुलना की। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान सरकारी नौकरी निकलने पर कथित तौर पर शिवपाल यादन के गुर्गे वसूली के लिए निकल पड़ते थे।

राजभर ने कहा कि उस समय 10 लाख, 15 लाख और 20 लाख रुपये तक में नौकरी मिलने की बातें कही जाती थीं। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार का जिक्र करते हुए कहा कि मौजूदा शासन में नौजवानों को बिना पैसे के नौकरी दी जा रही है। सरकार की ओर से पारदर्शी तरीके से भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है और युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 

विपक्ष को निशाने पर लेते हुए राजभर ने कहा कि आने वाले चुनाव में सपा का साफ और कांग्रेस को हाफ कर देना है। युवाओं से उन्होंने तीसरी बार योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनवाने की बात कही।

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कृषि मंत्री सूर्य प्रताप साही - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी।

प्रधानमंत्री ने पूरा किया गांधी जी का सपना

इस मौके पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप साही ने कहा कि कांग्रेस के लोगों ने देश के ऊपर 60 वर्षों तक हुकूमत किया। गांव की तस्वीर कभी नहीं बदली। आज गांवों की तस्वीर बदल गई है। तीन करोड़ से ज्यादा लोगों के घर शौचालय बन गए हैं। हमने गांव के भीतर अपनी आंखों से देखा है, लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं थे। चार करोड़ लोगों से ज्यादा लोगों को आवास देकर और प्रधानमंत्री ने गांधी जी का सपना पूरा किया है।
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