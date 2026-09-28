अमेठी: इलाज के दौरान बुजुर्ग महिला की मौत, परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा; पुलिस ने कराया शांत

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बेटे दीपक के अनुसार, श्यामपता को शनिवार रात करीब 11 बजे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। समय से जांच और उपचार नहीं मिलने के कारण उनकी मां की मौत हुई। परिजनों ने कहा कि उन्हें पैसा नहीं, न्याय चाहिए।डॉ. नितिन पांडेय ने बताया कि मरीज की शुगर अधिक थी। उन्हें हार्ट अटैक आया। इससे मौत हो गई। रात करीब 11 बजे जांच लिखी गई थी, जबकि जांच रविवार दोपहर 12 बजे कराई गई।क्षेत्राधिकारी अखिलेश वर्मा ने बताया कि महिला की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया था। उन्हें समझाकर शांत कराया गया। परिजन पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार नहीं हुए और शव अंतिम संस्कार के लिए घर लेकर चले गए। बताया गया कि मृतका के पति जोखू हैं। उनके दो बेटे दीपक और संदीप तथा पांच बेटियां हैं। चार बेटियों की शादी हो चुकी है, जबकि सबसे छोटी बेटी रूबी की शादी नहीं हुई है।