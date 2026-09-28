अमेठी: इलाज के दौरान बुजुर्ग महिला की मौत, परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा; पुलिस ने कराया शांत
अमर उजाला नेटवर्क, अमेठी Published by: Bhupendra Singh Updated Mon, 28 Sep 2026 09:17 AM IST
सार
अमेठी में इलाज के दौरान अस्पताल में बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। परिजनों ने लापरवाही बरतने का आरोप लगाकर अस्पताल में हंगामा किया। पुलिस ने उन्हें समझाकर शांत कराया। आगे पढ़ें पूरी खबर...
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विस्तार
यूपी के अमेठी में मुंशीगंज स्थित संजय गांधी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान रविवार को मधुआपुर निवासी श्यामपता (60) की मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया। बेटे दीपक ने डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझाकर शांत कराया। इसके बाद परिजन बिना पोस्टमार्टम कराए शव अंतिम संस्कार के लिए घर लेकर चले गए।
बेटे दीपक के अनुसार, श्यामपता को शनिवार रात करीब 11 बजे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। समय से जांच और उपचार नहीं मिलने के कारण उनकी मां की मौत हुई। परिजनों ने कहा कि उन्हें पैसा नहीं, न्याय चाहिए।
डॉ. नितिन पांडेय ने बताया कि मरीज की शुगर अधिक थी। उन्हें हार्ट अटैक आया। इससे मौत हो गई। रात करीब 11 बजे जांच लिखी गई थी, जबकि जांच रविवार दोपहर 12 बजे कराई गई।
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क्षेत्राधिकारी अखिलेश वर्मा ने बताया कि महिला की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया था। उन्हें समझाकर शांत कराया गया। परिजन पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार नहीं हुए और शव अंतिम संस्कार के लिए घर लेकर चले गए। बताया गया कि मृतका के पति जोखू हैं। उनके दो बेटे दीपक और संदीप तथा पांच बेटियां हैं। चार बेटियों की शादी हो चुकी है, जबकि सबसे छोटी बेटी रूबी की शादी नहीं हुई है।
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बेटे दीपक के अनुसार, श्यामपता को शनिवार रात करीब 11 बजे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। समय से जांच और उपचार नहीं मिलने के कारण उनकी मां की मौत हुई। परिजनों ने कहा कि उन्हें पैसा नहीं, न्याय चाहिए।
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डॉ. नितिन पांडेय ने बताया कि मरीज की शुगर अधिक थी। उन्हें हार्ट अटैक आया। इससे मौत हो गई। रात करीब 11 बजे जांच लिखी गई थी, जबकि जांच रविवार दोपहर 12 बजे कराई गई।
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क्षेत्राधिकारी अखिलेश वर्मा ने बताया कि महिला की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया था। उन्हें समझाकर शांत कराया गया। परिजन पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार नहीं हुए और शव अंतिम संस्कार के लिए घर लेकर चले गए। बताया गया कि मृतका के पति जोखू हैं। उनके दो बेटे दीपक और संदीप तथा पांच बेटियां हैं। चार बेटियों की शादी हो चुकी है, जबकि सबसे छोटी बेटी रूबी की शादी नहीं हुई है।