{"_id":"6ac4c81791a9b3efa30c71cd","slug":"video-shamik-bhattacharya-questions-the-very-existence-of-india-alliance-2026-10-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"शमिक भट्टाचार्य ने I.N.D.I.A गठबंधन के अस्तित्व पर ही उठाया सवाल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कोलकाता : भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद शमिक भट्टाचार्य ने विपक्षी दलों के I.N.D.I.A गठबंधन की एकजुटता पर सवाल उठाते हुए इसके अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा किया। उन्होंने कहा कि वास्तव में ‘इंडिया’ नाम का कोई प्रभावी गठबंधन नहीं है। भट्टाचार्य ने दावा किया कि विपक्षी दलों के बीच एकजुटता का अभाव है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी ये दल एक साथ पत्रकार वार्ता तक नहीं कर सके थे।

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