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क्या होगा पश्चिम बंगाल का नाम, शमिक भट्टाचार्य ने कर दिया बड़ा खुलासा

Thu, 08 Oct 2026 12:10 AM IST
एन अर्जुन
N Arjun एन अर्जुन
Updated Thu, 08 Oct 2026 12:10 AM IST
What Will West Bengal Be Renamed? Samik Bhattacharya Makes a Major Revelation
शमिक भट्टाचार्य ने कहा कि पश्चिम बंगाल का नाम अब ‘पश्चिम बंग’ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल्द विधानसभा में नाम परिवर्तन से जुड़ा विधेयक लाएगी। उनके मुताबिक नया नाम राज्य के इतिहास और पहचान से जुड़ा होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि ‘बांग्ला’, ‘बंगाल’ या ‘वेस्ट बंगाल’ के बजाय आधिकारिक नाम ‘पश्चिम बंग’ होगा।
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