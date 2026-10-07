क्या होगा पश्चिम बंगाल का नाम, शमिक भट्टाचार्य ने कर दिया बड़ा खुलासा

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शमिक भट्टाचार्य ने कहा कि पश्चिम बंगाल का नाम अब ‘पश्चिम बंग’ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल्द विधानसभा में नाम परिवर्तन से जुड़ा विधेयक लाएगी। उनके मुताबिक नया नाम राज्य के इतिहास और पहचान से जुड़ा होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि ‘बांग्ला’, ‘बंगाल’ या ‘वेस्ट बंगाल’ के बजाय आधिकारिक नाम ‘पश्चिम बंग’ होगा।

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